Пассажир, упавший на рельсы на станции "Люблино", выжил

Фото: M24.ru/Юлия Иванко

Пассажир метро, бросившийся на пути на станции "Люблино", выжил, но получил тяжелые травмы, сообщает Агентство "Москва".

19-летний молодой человек бросился под поезд днем 25 апреля. Его госпитализировали в состоянии комы, врачи диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа.

Правоохранители уже опросили персонал станции, очевидцев и машиниста. Следователи проводят проверку.

Напомним, инцидент произошел около 15.00 на станции "Люблино". Технические службы сняли напряжение с контактного рельса, из-за чего было временно приостановлено движение поездов от "Дубровки" до "Марьино".

Ранее M24.ru сообщало, что 23 апреля мужчина погиб при падении на рельсы на станции метро "Автозаводская".

Поезда метро не ходили от станции "Новокузнецкая" до станции "Орехово" в течение 20 минут.

В связи с этим были пущены бесплатные компенсационные автобусы.