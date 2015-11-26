Канадский судья нанес травму российскому форварду в НХЛ

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин
Российский нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" Наиль Якупов получил курьезную травму. Игрок стал жертвой борцовского приема судьи, сообщает официальный сайт лиги.
Инцидент произошел в начале второго периода матча "Эдмонтона" против "Каролины Харрикейнс". Рефери Мэтт Макферсон не смог удержаться на ногах после вбрасывания и рефлекторно схватил Якупова за свитер.
В результате форвард упал на лед и получил травму. Ее тяжесть пока неизвестна, однако Якупов не смог покинуть площадку без посторонней помощи.
[html][/html]
YouTube/ Пользователь: Oilers Archivist
Руководство "Эдмонтона" не стало обвинять арбитра в случившемся, отметив, что произошел "несчастный случай".
Что касается самого поединка, то, оставшись без Якупова, "Эдмонтон" уступил "Каролине" со счетом 1:4.
Сайты по теме