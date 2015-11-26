Форма поиска по сайту

26 ноября 2015, 19:50

Происшествия

Канадский судья нанес травму российскому форварду в НХЛ

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Российский нападающий клуба НХЛ "Эдмонтон Ойлерс" Наиль Якупов получил курьезную травму. Игрок стал жертвой борцовского приема судьи, сообщает официальный сайт лиги.

Инцидент произошел в начале второго периода матча "Эдмонтона" против "Каролины Харрикейнс". Рефери Мэтт Макферсон не смог удержаться на ногах после вбрасывания и рефлекторно схватил Якупова за свитер.

В результате форвард упал на лед и получил травму. Ее тяжесть пока неизвестна, однако Якупов не смог покинуть площадку без посторонней помощи.

YouTube/ Пользователь: Oilers Archivist

Руководство "Эдмонтона" не стало обвинять арбитра в случившемся, отметив, что произошел "несчастный случай".

Что касается самого поединка, то, оставшись без Якупова, "Эдмонтон" уступил "Каролине" со счетом 1:4.

