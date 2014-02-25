Плющенко отменил шоу-тур из-за травмы

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Фигурист Евгений Плющенко отменил шоу-тур по состоянию здоровья. Причиной, по словам спортсмена, стала травма, полученная им в ходе разминки перед выступлением в короткой программе одиночного катания на Олимпиаде.

"Шоу чемпионов и друзей Евгения Плющенко" должно было состояться в Санкт-Петербурге 18 марта. Другие мероприятия большого тура должны были пройти в Риге, Москве, Вильнюсе, Казани и Екатеринбурге. Все они также отменены, сообщает "Интерфакс".

Напомним, двукратный олимпийский чемпион несколько лет страдал от тяжелой травмы позвоночника. Он принял решение участвовать на Олимпиаде в Сочи, выиграл золото в командных соревнованиях, но перед выступлением в короткой программе одиночного катания снялся с соревнований из-за боли в спине.

Теперь Плющенко предстоит очередная операция на позвоночнике. Вопрос - вернется ли фигурист в большой спорт - по-прежнему остается открытым.

После получения травмы Плющенко заявил, что намерен завершить спортивную карьеру, но спустя несколько дней в эфире одного из телеканалов опроверг свои слова и сказал, что вернется в спорт, чтобы "всем все доказать".