Новогодние каникулы впервые за 4 года обошлись без травм от сосулек

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В медицинские учреждения Москвы в период новогодних праздников впервые за четыре года не поступило ни одного обращения в связи с травмами от падения сосулек, сообщает Агентство "Москва".

"Несмотря на длительные каникулы и очень тяжелую для нас погоду, впервые за четыре года не было ни одного обращения в связи с сосульками", - сказал на заседании столичного правительства заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Он добавил, что обращений по поводу травм опорно-двигательного аппарата в этом году было в три раза меньше, чем в прошлом. "За две недели поступило 121 обращение", - отметил Печатников.

Ранее M24.ru сообщало, что с конца октября в Москве начали проводить специализированные рейды магазинов - специалисты проверяли, очищены ли их крыши от снега и наледи.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в столице может пройти ледяной дождь. "Мы ожидаем сегодня, по прогнозам синоптиков, ледяной дождь после полуночи. К этому городские службы готовы", - заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.