Провалившийся в яму с кипятком мальчик рассказал о произошедшем

Мальчик, провалившийся в яму с кипятком, рассказал о своем самочувствии телеканалу "Москва 24".

"Стояли, грелись, третьему другу стало жарко, он отошел. Через пару секунд под нами провалилась земля. Мой друг, который сейчас в реанимации, упал спиной, а я ногой встал. Я пытался вытащить его, потом подбежали двое мужчин и помогли", – отметил пострадавший. Подросток получил ожоги.

Несчастный случай произошел вечером 9 ноября в 3-м квартале Капотни. Там прорвало подземную трубу и образовался провал в грунте. Но из-за сильного снега ямы не было видно.

По словам свидетелей, один ребенок встал на асфальт, поскользнулся и свалился в яму с горячей водой. Его друг попытался его вытащить, но тоже упал.

Подросток получил ожоги 30 процентов поверхности тела и находится в реанимации. Его приятель получил ожог стопы площадью четыре процента. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.