Берлинская прокуратура закрыла дело об избиении российского боксера

Фото: Bernd Wende Sportfoto/DPA/ТАСС

Прокуратура Берлина закрыла дело об избиении российского боксера Дениса Бойцова. Спортсмен в настоящее время проходит реабилитацию, сообщает ТАСС.

Немецкие следователи не выявили состава преступления.

Напомним, в мае Бойцов был доставлен в больницу Берлина с травмой головы из городского метро. Местные издания писали, что в тоннелях подземки он спасался от погони, но не смог уйти от преследователей.

Спортсмен находился в состоянии искусственной комы больше месяца. Врачи пошли на такой шаг из-за начавшегося тяжелого отека мозга.

Бойцова вывели из комы в конце июня. Он перенес несколько операций, но несмотря на это, функции организма полностью не восстановились. Боксеру предстоит длительный период реабилитации.

Стоит отметить, что следствие не нашло никаких доказательств того, что Бойцов скрывался от преследователей в туннеле метро.