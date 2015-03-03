Ни один человек не пострадал от падения сосулек минувшей зимой - департамент ЖКХ

Фото: M24.ru

За прошедшую зиму ни один человек не пострадал от падения сосулек, заявил пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"Сообщения СМИ о 25 пострадавших от сосулек не соответствуют действительности, так как ни один случай не был подтвержден", - подчеркнул Пергаменщик. Он добавил, что врачи ведут статистику о полученных травмах. При этом каждый сигнал о травме проверяется, и ни один факт падения сосулек не подтвердился.

Пергаменщик объяснил, что чаще всего травмы имеют сугубо бытовой, не зависящий от погоды характер. "Кровли очищаются оперативно, в соответствии с утвержденным регламентом. Более четырех тысяч бригад со специализированным оборудованием задействовано на этих работах", - сказал пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Несмотря на то, что сами горожане этой зимой не пострадали от падения сосулек, бывали случаи, когда подобные ЧП происходили с машинами. Так, при очистке крыши жилого дома на Аргуновской улице был поврежден стоящий внизу автомобиль. По словам хозяйки машины, за ремонт придется отдать порядка 100 тысяч рублей. У автомобиля разбиты лобовое и заднее стекла, также пострадали крыша и багажник.

Автовладелица отметила, что такое происходит не впервые. Четыре года назад коммунальщики очищали крыши дома от наледи и повредили другой автомобиль, принадлежащий семье. Тогда добиться компенсации от управляющей компании не удалось.

В свою очередь, коммунальщики уверяют, что со своей стороны сделали все возможное, чтобы обезопасить процесс уборки.

"Нами было принято решение "завесить" в этом месте промышленных альпинистов, чтобы они снимали сосульки вручную и сбрасывали вниз. Наша задача - обезопасить прохожих от падения сосулек. А что пострадала машина, – водитель сам виноват", - пояснил заместитель главного инженера ГБУ "Жилищник" Останкинского района Юрий Кужельный.

Однако юристы уверяют, что согласно правилам содержания многоквартирного дома, управляющая компания обязана обеспечить безопасность как жильцов, так и их имущества. Кроме того, коммунальщики должны накануне предупредить жильцов о работах, установить ограждения, а также оставить на земле дежурного, пока трудятся высотники.