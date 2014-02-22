На Украине объявлен двухдневный траур по погибшим

Фото: ИТАР-ТАСС

22 и 23 февраля на Украине объявлен траур по погибшим в центре Киева, говорится на официальном сайте главы государства.

По данным Минздрава Украины, всего за три дня противостояния погибли 77 человек, за медпомощью обратились более 500 человек, треть из них – сотрудники милиции.

В пятницу, 21 февраля, президент Украины Виктор Янукович подписал соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране, а Верховная Рада приняла закон о возвращении конституции 2004 года, по которой страна становится парламентско-президентской республикой. Кроме того, Янукович объявил, что в декабре 2014 года в стране пройдут досрочные президентские выборы.

Напомним, эти меры были приняты, чтобы прекратить противостояние сил правопорядка и оппозиции, длившееся более трех месяцев. Кризис на Украине начался в конце ноября 2013 года, после того как правительство отложило подписание соглашения о европейской интеграции. С тех пор в Киеве и ряде крупных городов Украины проходили массовые митинги.

Очередное обострение ситуации в центре Киева началось 18 февраля. За первый день столкновений погибли 25 человек, неизвестные подожгли Дом Профсоюзов. 19 февраля обстановка накалилась - на Украине началась контртеррористическая операция.