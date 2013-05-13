Как досматривают пассажиров в России и других странах мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Разные страны по-своему решают вопросы безопасности на транспорте, и сетевое издание M24.ru рассказывает, как это делают "у нас" и "у них".

13 мая 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, предусматривающий досмотр на всех видах пассажирского транспорта.

Сейчас стандартная схема действует в российских аэропортах: багаж проходит через пункт досмотра, а сам пассажир, выложив металлические предметы – через рамку металлоискателя. Работники службы безопасности могут попросить снять ремень или обувь, но только в том случае, если обувь будет высотой каблука более 2,5 см, а подошва — толщиной более 1,0 см; ширина ремня будет более 4,0 см, а толщина — более 0,5 см.

Фото: ИТАР-ТАСС

Также в аэропортах могут использоваться радиолокационные сканирующие порталы, которые призваны выявить на теле пассажира запрещенные предметы.

Такой досмотр появился и на вокзалах: на Ленинградском и Курском при входе – зоны, в которых "просвечивают" багаж пассажиров. Пока такой досмотр на стадии эксперимента, в нем участвуют 32 российских вокзала.

А между тем в других странах наряду с традиционными применяют неординарные меры для контроля за безопасностью пассажиров. Например, в США специальный сканер позволяет строить трехмерное изображение человеческого тела, причем на экранах мониторов авиатурист предстает абсолютно голым.

Такие меры были предприняты после попытки теракта в 2009 году, когда террорист-смертник пронес в нижнем белье 80 грамм мощной взрывчатки.

Кроме того, американские службы безопасности проводят выборочные обыски и обязательные досмотры ручной клади у тех, кто "вызывает подозрение" – граждан стран-"спонсоров терроризма".

Фото: ИТАР-ТАСС

Туристы, выезжающие в Израиль, не должны удивляться просьбе предоставить доступ к своей электронной почте – службы безопасности там будут проверять въезжающих, в отношении которых возникают какие-либо подозрения.

Особое внимание к пассажирам в Израиле уделяют и водители автобусов: не секрет, что в Тель-Авиве часто происходят теракты, поэтому шофер присматривается к каждому пассажиру, а в салоне частенько ездят сотрудники службы безопасности, одетые в штатское.

Кроме того, в автобусах установлены специальные турникеты, которые позволяют выйти из салона, но не пускают человека внутрь, а на входе установлены специальные сенсоры, распознающие взрывчатку.

Сергей Блохин