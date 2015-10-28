28 октября 2015, 14:07

Город

Движение в центре столицы частично ограничили на две недели

Движение в центре столицы частично ограничено

В центре Москвы частично ограничили движение транспорта и пешеходов с 28 по 30 октября и с 2 по 22 ноября, сообщает пресс-служба столичного правительства.

В связи с репетициями торжественного марша на Красной площади, движение будет перекрыто на улицах Ильинка и Москворецкой 28 и 30 октября, а также 2, 3 и 5 ноября.

Улицы перекроют 28 октября с 14.00 до 19.00, в остальные дни – с 7.00 до 13.00. Движение по этим улицам и по Большому Москворецкому мосту также ограничат 7 ноября.

Кроме того, 29 октября нельзя будет припарковать автомобиль у Гостиного Двора на Биржевой площади и на Ильинке.

С 4 по 22 ноября из-за проведения XIV выставки-форума "Православная Русь. Моя история. От великих потрясений к Великой Победе" не будет работать остановка общественного транспорта напротив "Манежа".

Отмечается, что ночные маршруты будут ходить по обычному расписанию.

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы
транспорт наземный транспорт ограничения движения репетиции трафик городское управление

