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Москва 24

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Город

28 сентября, 19:23

Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

транспорт дороги перекрытия

В эти выходные в центре города пройдет эстафета огня Всемирной зимней универсиады – на время прохождения факелоносцев перекроют несколько набережных. Также в городе продолжают строить станции метро и прокладывать инженерные коммуникации. Обо всех перекрытиях в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Зимняя универсиада

Фотуо: transport.mos.ru

Несколько улиц в центре Москвы перекроют 29 сентября. Это связано с проведением Московского регионального этапа эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. В 12 часов закроют движение по Москворецкой улице, а с 16 часов перекроют Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные. Ограничения будут действовать до 19 часов.

Маршрут 51 факелоносца будет проходить мимо Александровского сада, храма Христа Спасителя, Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Крымского, Лужнецкого и Новоандреевского мостов, а также спорткомплекса "Дружба".

Строительство метро

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством участка Большой кольцевой линии метро по 11 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе на Старокалужском шоссе – от дома 64, строения 1 до дома 27, корпуса 8.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Из-за проведения работ на инженерных сетях на северо-западе столицы до 30 октября ограничено движение по одной полосе на улице Маршала Воробьева – от дома 2, строения 2 до Таллинской улицы.

Фото: transport.mos.ru

А до 31 октября будет сложнее проехать по одной полосе на Донской улице в районе дома 14, корпуса 1. Здесь также проводятся инженерные работы.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством инженерных сетей до 25 декабря круглосуточно перекрыта улица Авиаконструктора Петлякова – от дома 3 до владения 15, сооружения 1. Для проезда водителям можно воспользоваться параллельной улицей Летчика Грицевца.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения будут введены на Главной аллее: с 30 сентября движение будет полностью перекрыто от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Временные неудобства связаны с ремонтом инженерных сетей, а снимут ограничения только 30 января 2019 года. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться 2-й улицей Измайловского Зверинца и Электродным проездом либо Северо-Восточной хордой.

Фото: transport.mos.ru

До 1 апреля следующего года будет полностью перекрыт участок Газгольдерной улицы от пересечения с Новохохловской улицей до дома 6 по Газгольдерной улице. Но для проезда автомобилистов обустроили временную объездную дорогу с движения по одной полосе, а для удобства водителей поставили знаки приоритета движения.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения также коснутся и Дмитровского шоссе – до 15 декабря можно будет проехать только по двум полосам магистрали в обоих направлениях. Перекрытие действует на участке от Красностуденческого проезда до дома 21, корпуса 2.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта 2019 года движение на 1-й Фрезерной улице будет ограничено. От шоссе Фрезер до дома 2/1, строения 11 и на улице Генерала Яковлева от дома 53, корпуса 29 до улицы Пруд Ключики закроют по одной полосе. При этом дорогу временно расширят, чтобы сохранить количество полос.

Фото: transport.mos.ru

А с 28 сентября до 1 октября нельзя проехать по одной полосе на дублере проспекта Маршала Жукова. Временные ограничения введены для прокладки инженерных сетей в районе дома 37, корпуса 1 и дома 35, корпуса 1 (участок №1 на схеме).

Федотов Анатолий

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