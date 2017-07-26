Электробус китайского производства начал курсировать по улицам столицы

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Электробус китайского производства, оснащенный электрическим двигателям и аккумуляторами повышенной емкости, начал курсировать на столичных дорогах, сообщает телеканал "Москва 24".

Электробус вышел на маршрут в тестовом режиме, без пассажиров. По словам главного инженера ГУП "Мосгортранс" Павла Хмелева, 1 августа техническое задание на московский электробус выложат в свободном доступе и обсудят с заинтересованными сторонами. Первые машины в город начнут поставлять в сентябре 2018 года.

Машина вмещает до 73 пассажиров и оборудована 36 сидениями. Максимальная скорость движения электробуса составляет 69 километров в час. Без подзарядки он может проехать до 200 километров.

Это уже шестая модель электробуса, проходящего тестирование в российской столице. Ранее в городе испытывали российские, белорусские и финские электробусы. Сейчас заканчиваются испытания отечественной машины ЛиАЗ-6274.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах провести осенью конкурс на закупку электробусов для столицы. По его словам, в течение трех лет все автобусы на моторном топливе в городе заменят на электробусы.

Руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов в среду сообщил в интервью, что уже в 2018 году на некоторых московских маршрутах можно будет увидеть первые электробусы.