Время задержки трамваев и троллейбусов в Москве сократилось на 35%

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За 7 месяцев 2014 года отмечено 1089 простоев электротранспорта (троллейбусов и трамваев), что на 602 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее время задержки наземного электротранспорта сократилось на 35%, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

В ведомстве также рассказали, что с 11 по 17 августа в столице отремонтировали почти 1400 дорожных знаков.

Кроме того, по итогам прошедшей недели в Дептранс поступило 538 заявок о неисправности светофоров - по 484 заявкам все работы завершились. При этом чаще всего городским властям в этой работе содействуют жители - большая часть сообщений о неисправностях поступила от горожан. Оперативно устраняются все неполадки светофоров - среднее время работы с одним объектом составляет 1 час 11 минут.

Также за неделю специалисты очистили от несанкционированных объявлений 7,9 тысячи остановок и отремонтировали 350 остановок.

"Эффективная работа по устранению всех неполадок дорожных объектов позволяет поддерживать безопасные условия на дорогах Москвы. Транспортный комплекс Москвы призывает жителей сообщать о неполадках и неисправностях транспортных объектов", - отметили в ведомстве.

Сообщить о загрязненных или неисправных остановках наземного городского транспорта можно по телефону горячей линии Мосгортарнса: 8 (495) 950-42-04; о неисправных, поврежденных светофорах и дорожных знаках - по горячей линии ЦОДД: 8 (495) 625-08-50/54.