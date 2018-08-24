Дорожные ограничения в выходные 25-26 августа. Что перекроют и как объехать

В эти выходные в столице закроют несколько станций метро, проведут полумарафон, а также продолжат строительство дорог и развязок, прокладку и ремонт инженерных сетей. Обо всех ограничениях для автомобилистов в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Закрытие станций метро

Совсем скоро для пассажиров откроются семь новых станций Солнцевской линии метро, но для того, чтобы подключить их к действующей системе, в субботу, 25 августа, для пассажиров закроют участок Солнцевской линии от "Шелепихи" до "Раменок". Станция "Шелепиха" будет работать только для поездок по участку Большой Кольцевой линии и пересадок на МЦК, а "Парк Победы" будет работать только для поездок по Арбатско-Покровской линии метро.

Для пассажиров будут запущены бесплатные автобусы "КМ" с остановками у временно закрытых станций. Также на "Петровском парке", "Деловом центре", "Кутузовской", "Шелепихе", "Парке Победы", "Раменках", "Ломоносовском проспекте" и "Минской" в этот день будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров столичной подземки. В обычном режиме метро возобновит работу 26 августа в 05:30 утра.

Полумарафон

transport.mos.ru

Несколько улиц в столице перекроют в связи с проведением полумарафона "Лужники" 26 августа. С 07:00 до 13:30 нельзя будет проехать по Новодевичьей, Лужнецкой, Москворецкой и Пречистенской набережным, улицам Лужники, Ленивка, Болотная и Раушская, Большому Устьинскому, Крымскому и Шлюзовому мостам, Фалеевскому переулку, Дербеневской, Софийской и Кремлевской набережным.

"Спасская башня"

transport.mos.ru

Движение транспорта по центральным улицам столицы ограничили на время проведения фестиваля "Спасская башня". С семи утра 23 августа до шести утра 3 сентября нельзя будет проехать от Старой площади по улице Ильинка до Красной площади и Васильевского Спуска на уровне Кремлевской набережной. Помимо этого, будет заблокирован проезд по Варварке от Старой площади до Москворецкой улицы, по Москворецкой на уровне одноименной набережной, Большому Москворецкому мосту, а также Москворецкой и Кремлевской набережным.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля 2019 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе частично ограничен съезд из поселка Беседы на МКАД (21-й километр, внешняя сторона). Также по 30 сентября частично будет занята проезжая часть моста Беседы-Братеево (въезд в Москву с эстакады).

Фото: transport.mos.ru

На Среднем международном переулке строится жилой комплекс, в силу этих причин участок переулка от пересечения с Международной улицей до дома №17/1 по Международной улице нужно будет объехать, воспользовавшись переулком возле соседнего бизнес-центра.

Фото: transport.mos.ru



Также в связи со строительством здания до 29 августа частично перекрыта одна полоса Пресненского Вала в районе владения №21 (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра придется объехать по основной трассе. Строительные работы продлятся до 30 октября.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

До 31 августа сложнее проехать по одной полосе на участке Дмитровского шоссе – от дома №65 до дома №71. Это связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

Строительство пешеходного моста от станции метро "Технопарк" также ограничит движение на проспекте Андропова от дома №8, строение №2 до дома №10А, включая одну полосу дублера.

Инженерные работы

transport.mos.ru

С 22 августа по 15 октября на улице Красных Зорь идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим ограничено движение на одной полосе от пересечения с Гвардейской улицей до дома №10. Такое же ограничение действует на улице Ивана Франко от пересечения с Полонской улицей до дома 26, корпус 1.

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С 25 августа по 30 ноября введут дорожные ограничения на западе Москвы. На Истринской улице от дома №8, корпус 1 до дома №10, корпус 1 ограничат движение на одной полосе. Для автомобилистов временно расширят проезжую часть. Также одну полосу частично займут на дублере Рублевского шоссе в районе дома №10, корпус 1 по Истринской улице. А на Малогвардейской возле дома №4, строение 1 перекроют одну полосу с организацией приоритетного права проезда.

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С 26 августа по 30 октября введут ограничения на Авиамоторной улице. Движение на одной полосе ограничат в районе дома №8, строение 1, в районе пересечения с Красноказарменной улицей и в районе пересечения с шоссе Энтузиастов. Здесь тоже будут проводить инженерные работы.