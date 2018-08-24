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24 августа, 12:36

Завершилась реконструкция Калужского шоссе

транспорт строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершились работы на последнем участке в рамках реконструкции Калужского шоссе от поселка Ватутинки до ЦКАД. Теперь жители ТиНАО смогут добираться на работу и домой быстрее благодаря новой многополосной магистрали.

В рамках реконструкции Калужское шоссе было расширено до четырех и пяти полос в каждом направлении. Это позволило организовать комфортное и безопасное движение личного и общественного транспорта. В ходе ремонтно-строительных работ на Калужском шоссе возвели 18 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов. А для пешеходов построили более 15 надземных и подземных переходов.

Также построили обходы населенных пунктов, что позволило улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.

Реконструкция калужского шоссе проходила в несколько этапов. Работы начались в ноябре 2014 года и закончились весной 2017-го. Работы велись на участке длиной 8,2 километра от путепровода в районе ТЦ "Икея" до границ деревни Сосенки. На участке проложили 26 километров новых дорог, возвели три моста, четыре эстакады, несколько тоннелей и семь пешеходных переходов.

Летом 2018 года дополнительно завершили строительство разворотного тоннеля и нового надземного пешеходного перехода около поселка Газопровод. Благодаря ему теперь можно выполнить разворот в сторону Москвы.

В рамках второго этапа реконструкции магистрали завершили строительство и реконструкцию дорог, включая путепровод в районе поворота с Калужского шоссе к деревне Милорадово, разворотный путепровод в районе реки Десны для разворота в сторону МКАД при движении в область, путепровод в районе микрорайона Новые Ватутинки, мост через реку Десну, основной ход Калужского шоссе, боковые проезды, разворотный съезд у реки Десны.

Также на участке построили пешеходные переходы, провели инженерные коммуникации, а со стороны жилой застройки установили шумозащитные экраны.

Реконструкция Калужского шоссе позволила увеличить пропускную способность магистрали более чем в два раза, обеспечить беспрепятственное движение транспорта за счет ликвидации светофоров и строительства боковых проездов, а также транспортную доступность строящихся на территории ТиНАО социальных и жилых объектов.

До начала реконструкции шоссе имело всего две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети столицы.

Строительство пешеходных переходов на Калужском шоссе

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