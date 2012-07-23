"Вечерняя Москва": понедельник, 23 июля 2012 года

Члены Олимпийской сборной России 21 июля отправились в Лондон

В Кремле с ними встретился президент России Владимир Путин

Самому старшему из российских спортсменов - 51 год (конный спорт), а самому младшему - всего 15 с половиной лет. Кто-то из олимпийцев пошутил, что родителям придется давать справку о согласии при выезде столь юного спортсмена за рубеж.

Новая схема скоростного трамвая может связать аэропорты «Домодедово» и «Внуково» уже в 2015 году

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры объявил электронный аукцион на поставку новых трехсекционных трамваев. По условиям аукциона 24 единицы должны быть поставлены городу в четвертом квартале 2013 года, а 96 единиц – течение 2014 года. Они могут стать составной частью нового проекта Межмуниципальной сети скоростного пассажирского транспорта на базе трамвая «Южная хорда». Этот проект свяжет крупные аэропорты и райцентры области со столицей. Он уже прошел экспертизу Минтранса.

Нелюдь: Найден свидетель по делу задушенных в Подмосковье девушек

Как сообщил «Вечерней Москве» источник в полиции, преступники насильно затолкали

в машину Маргариту Юркус и Ольгу Кряжеву и отвезли в поле, чтобы изнасиловать и

убить.



Нелюдь: Убийца, задушивший девушек в Подмосковье, оставил на месте преступления свое ДНК

Как сообщает источник «Вечерней Москвы» в полиции, судебно-медицинские эксперты

точно установили, что использованные презервативы «Неваляшка», обнаруженные

на месте убийства девушек, оставлены преступником, совершившим это злодеяние.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» продолжают собственное расследование.



"Вечерняя Москва", 23 июля 2012 года