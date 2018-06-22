Дорожные ограничения 23–24 июня. Что перекроют и как объехать

В Москве продолжаются матчи чемпионата мира по футболу. Однако, кроме спортивных состязаний, в городе по-прежнему идет строительство дорог и станций метро, а также ведутся работы на инженерных сетях и коммуникациях. Обо всех ограничениях, которые ждут столичных водителей в эти выходные, читайте в материале портала Москва 24.

Футбольные перекрытия

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина



В субботу в Москве пройдет матч на стадионе "Спартак" между командами Бельгии и Туниса. В связи с этим будут введены ограничения на проезд возле стадиона, а также запрещены парковки на некоторых улицах на подъезде к спортивному объекту. Так, в день проведения матча будет запрещено движение без пропуска по следующим участкам:

Волоколамский проезд;

Проезд Стратонавтов;

Разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом;

Сходненский тупик.

Волоколамский проезд;

Проезд Стратонавтов;

улица Летная.

Ограничения на парковку транспорта будут действовать на следующих участках:Кроме того, с 1 июня работает временная выделенная полоса на Волоколамском шоссе от улицы Дубосековской до канала имени Москвы. Также работает ежедневно выделенная полоса на Ленинградском проспекте (от улицы Серегина до транспортной развязки с Волоколамским и Ленинградским шоссе).

Подробнее обо все перекрытиях читайте в спецпроекте портала Москва 24, посвященному чемпионату мира.



Строительство и реконструкция

Фото: transport.mos.ru

С 1 июня по 31 октября ограничили движение по двум полосам на Карамышевской набережной — от дома 1, корпуса 1 до пересечения с 3-м Силикатным проездом. Также с 1 июня по 15 ноября перекрыли движение по одной полосе с введением приоритетного проезда на участке 3-го Силикатного проезда — от пересечения с Карамышевской набережной до дома 4, корпуса 1. Это связано со строительными работами на северо-западе столицы.

Фото: transport.mos.ru

С 13 июня по 3 июля в связи со строительством жилого дома перекрыли Коленчатый переулок — от улицы Мишина до дома 12. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться Петровско-Разумовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

С 8 по 30 июня ограничено движение на участке улицы Стромынки — от станции метро "Сокольники" до дома 9, корпуса 2 по Сокольнической улице. Ограничения связаны со строительством станций метро.

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией Симоновской набережной введены следующие ограничения движения:

с 4 мая 2018 года по 30 сентября 2019 года введено поэтапное занятие одной полосы с сохранением существующего количества полос во 2-м Южнопортовом проезде — от дома 7 до пересечения с 1-м Южнопортовым проездом;

с 1 июня 2018 года по 20 февраля 2019 года ночью, с 01:30 до 05:30, поэтапно перекрывают одну полосу во 2-м Южнопортовом проезде — от дома 14/22 до дома 24, строения 2, а также в 1-м Южнопортовом проезде — от владения 36, строения 4 на улице Трофимова до дома 22, строения 3 на Южнопортовой улице.

Фото: transport.mos.ru

С 10 июня по 25 августа для проезда недоступен участок Зеленоградской улицы — от Фестивальной улицы до Солнечногорской улицы. Это связано со строительством Северной рокады. Для объезда закрытого участка можно воспользоваться Онежской и Солнечногорской улицами.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Из-за реконструкции инженерных сетей на севере Москвы введены ограничения на участке Шебашевского переулка — от дома 7 до дома 5. Перекрытия действуют до 25 августа.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с 8 по 30 июня в связи с проведением инженерных работ на Головинском шоссе ограничат движение в районе дома 10а, строения 3.