Уроки ПДД могут ввести для старшеклассников-мотоциклистов

Фото: m24.ru/Анон Великжанин

Мотосообщество предлагает проводить уроки правил дорожного движения (ПДД) для школьников-мотоциклистов. Об этом m24.ru рассказал руководитель движения "МотоМосква" Андрей Иванов. Мотоциклисты совместно Минобрнауки России планируют разработать программу к уроку ОБЖ по ПДД для взрослых школьников, которые катаются на скутерах, электровелосипедах и мотоциклах. Консультант департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Светлана Ярошенко пояснила, что специалисты рассмотрят предложение мотоциклистов в министерстве.

"Совместно с Министерством образования и науки будем разрабатывать программу по подготовке старшеклассников к управлению мотоциклом. Планируем сделать программу на один-два часа в рамках уроков ОБЖ, чтобы донести до детей, что нужно надевать шлем, наколенники, специальную обувь, экипировку. Потому что мотоцикл – транспортное средство повышенной опасности", – пояснил Иванов.

По его словам, сейчас мотоциклисты проводят подобные уроки в некоторых школах Москвы. "Практика в частном порядке, собираем детей в актовых залах и рассказываем о своем мотоциклетном опыте. Есть члены мотосообщества, которые проводят уроки на постоянной основе в ряде школ Москвы. Они объясняют детям, что нужно осознавать всю тяжесть последствий, если вы выезжаете на дорогу на скутере, на мотоцикле или на электровелосипеде", – отметил руководитель движения "МотоМосква".

Консультант департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Светлана Ярошенко пояснила, что в министерстве рассмотрят предложение мотоциклистов. "Мы готовы проработать мероприятия совместно с представителями мотошкол и мотосообществ", – пояснила она на круглом столе в Общественной палате.

Сейчас мотоциклисты обязаны пройти в автошколе и теоретические, и практические занятия. Пройти обучение по закону можно только в мотошколе, имеющей лицензию. Каждая школа прикреплена к экзаменационному отделению ГИБДД. Практику мотоциклисты проходят на специальной площадке. На экзамене они должны продемонстрировать умения маневрировать в ограниченном пространстве, тормозить и останавливаться при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку, а также парковаться. Однако в отличие от автомобилистов, мотоциклисты не обучаются и не сдают экзамен в городе. Сейчас мотоциклисты обязаны пройти в автошколе и теоретические, и практические занятия. Пройти обучение по закону можно только в мотошколе, имеющей лицензию. Каждая школа прикреплена к экзаменационному отделению ГИБДД. Практику мотоциклисты проходят на специальной площадке. На экзамене они должны продемонстрировать умения маневрировать в ограниченном пространстве, тормозить и останавливаться при движении на различных скоростях, включая экстренную остановку, а также парковаться. Однако в отличие от автомобилистов, мотоциклисты не обучаются и не сдают экзамен в городе. С ноября 2014 года для управления скутером или мопедом необходимо иметь водительские права с категорией "М". При этом управлять мопедом могут водители при любой другой открытой категории прав. Получить права для управления мопедом или мотоциклом с небольшой мощностью можно с 16 лет. За отсутствие прав можно "заработать" штраф от 5 до 15 тысяч рублей.





Зампредседателя совета родительской общественности при столичном департаменте образования Любовь Самборская уверена, что правила дорожного движения (ПДД) полезно изучать всем школьникам. "В любом случае уроки ПДД будут полезными, они важны с точки зрения безопасности детей на дороге. Если школьник поймет, как должен вести себя водитель, то уже с позиции пешехода он будет более предусмотрительным", – пояснила она.

По ее словам, сейчас для школьников работают разнообразные кружки, где они могут изучать ПДД и пробовать себя в качестве водителя. "У нас в Москве есть кружки, где старшеклассники могут получить практические навыки вождения на автомобиле или на мотоцикле. Есть также частные автошколы и мотошколы, есть секции мотокросса, этим всем дети увлекаются", – пояснила эксперт.

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов пояснил, что сейчас множество молодых людей желают ездить на мотоциклах и на скутерах. "На данный момент мотодвижение стало настолько модным, что все хотят купить байк и сразу поехать. Для мотоциклистов сейчас созданы все условия, в Москве, например, для владельцев мотоцикла предоставлена бесплатная парковка, это большой плюс, – подчеркнул эксперт. – Любое дополнительное обучение ПДД будет полезно".

Однако, по его словам, для начинающих мотоциклистов нужна отдельная категория в правах. "На первые два года стажа нужно сделать, во-первых, ограничение по максимальной скорости, во-вторых, ограничение по объему двигателя и, в-третьих, запрет на перевозку пассажиров. Это нужно, чтобы начинающий мотоциклист освоился и привык передвигаться в реальных городских условиях. Спустя два года можно уже все ограничения снимать", – пояснил собеседник m24.ru.

Байкеры для начинающих мотоциклистов также предлагают ввести в автошколах практику по городу. Благодаря практическому экзамену в городе мотоциклисты обретут необходимые навыки передвижения в автомобильных потоках, на реальных перекрестках с пешеходами. Автошколы выступали за введения специального выпускного экзамена по предмету правила дорожного движения в общеобразовательных школах. Пройдя курс, ученики должны получать специальный сертификат.