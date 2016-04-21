LIVE: почему нельзя называть велосипед железным конем

С 21 по 23 апреля проходит Московский международный велоконгресс. Цель форума – объединить борцов за развитие велосипедного движения и дать им платформу для обмена мнениями. Поделиться опытом приехали эксперты из США, Дании, Колумбии и других стран.

Для развития велодвижения необходимо заинтересовать горожан преимуществами экотранспорта и здорового образа жизни в целом. Важная роль в процессе просвещения отведена средствам массовой информации. В пятницу, 22 апреля, журналист и создатель сайта Velonation Анастасия Ромашкевич организует мастер-класс для журналистов, где научит правильно писать о велотранспорте. Она даст базовые знания, которые помогут избежать типичных ошибок, и обозначит критерии, которые помогут корректно оценивать изменения городской велоинфраструктуры.

Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 14:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.