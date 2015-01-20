Департамент транспорта города подписал соглашение с университетом МАДИ

Департамент транспорта Москвы и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет подписали соглашение о взаимодействии, сообщает пресс-служба департамента.
Теперь студенты и выпускники МАДИ будут проходить производственную практику на предприятиях транспортного комплекса столицы. Кроме того, в рамках соглашения транспортной комплекс будет обмениваться с вузом аналитическими данными о работе транспортной системы Москвы и проводить совместные научно-исследовательские мероприятия.
"Наше сотрудничество с университетом МАДИ станет еще более плодотворным и эффективным: вместе с ученым сообществом университета мы будем проводить исследовательские мероприятия, работать над ключевыми проектами московской транспортной стратегии. Надеемся также, что лучшие выпускники университета войдут в команду транспортного комплекса столицы: всегда рады видеть молодых специалистов на практике на наших предприятиях", – сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
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Он отметил, что многие специалисты, которые сейчас работают в транспортном комплексе Москвы, вышли из дверей университета МАДИ.
"Мы благодарны университету за этих специалистов", – добавил Ликсутов.
МАДИ – не единственный вуз, который сотрудничает со столичными ведомствами. Так в апреле прошлого года было подписано соглашение между Стройкомплексом Москвы и Московским государственным университетом путей сообщения.
Кроме того, в июне Сергей Собянин возглавил попечительский совет Первого московского медицинского университета имени Сеченова.
История вопросаМАДИ – крупнейший вуз России, ведущий научно-образовательный и методический центр по подготовке специалистов в области строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов, эксплуатации и сервиса транспортной техники, экономики, управления и логистики на транспорте и в строительстве, автоматизированных систем управления и организации дорожного движения. Университет был учрежден 13 декабря 1930 года.
МАДИ готовит инженеров-механиков автомобильного транспорта, дорожно-строительных машин, гидропневмоавтоматики и гидропривода; инженеров по эксплуатации автомобильного транспорта; инженеров-механиков по исследованию, испытанию и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания; инженеров-строителей автомобильных дорог, мостов, тоннелей и комплексной механизации строительства, инженеров дорожного движения, инженеров-системотехников; экономистов автомобильного транспорта и дорожного строительства; бакалавров по всем вышеперечисленным специальностям.
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