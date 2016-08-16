Частные перевозчики увеличили количество автобусных рейсов

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Частные перевозчики сократили интервалы движения автобусов, сообщает "Интерфакс".

По просьбе властей они скорректировали расписание и увеличили количество рейсов на 10 процентов. Это обеспечит пассажиров высокой транспортной доступностью.

Все столичные автобусные маршруты перешли на единые способы оплаты проезда 15 августа. Теперь во всех автобусах должны действовать любые городские билеты и социальные карты. Если в транспорте принимают оплату только наличными, значит он работает нелегально. Изменения коснулись всех округов столицы кроме ТиНАО и ЗелАО.

В настоящее время к перевозке пассажиров допускаются только компании, качество сервиса которых соответствует требованиям правительства Москвы. На маршруты вышли автобусы повышенной вместимости, рассчитанные на перевозку до 100 человек.

На базе столичного департамента транспорта создали штаб по улучшению транспортного обслуживания горожан. В том числе, по просьбам пассажиров возможны изменение маршрутов и ввод дополнительных остановок.