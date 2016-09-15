Росавиация лишила "Летные проверки и системы" лицензии на авиаперевозки

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Федеральное агентство воздушного транспорта Минтранса РФ лишило авиакомпанию "Летные проверки и системы" лицензии на коммерческие авиаперевозки. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В документе уточняется, что с 15 сентября 2016 года аннулируется сертификат эксплуатанта №467, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы".

26 мая этого года Росавиация лишила лицензий еще две компании - "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа". Позднее обе компании вошли в состав обновленной авиакомпании "Россия".