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15 сентября 2016, 17:23

Город

Росавиация лишила "Летные проверки и системы" лицензии на авиаперевозки

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Федеральное агентство воздушного транспорта Минтранса РФ лишило авиакомпанию "Летные проверки и системы" лицензии на коммерческие авиаперевозки. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В документе уточняется, что с 15 сентября 2016 года аннулируется сертификат эксплуатанта №467, принадлежавший ЗАО "Летные проверки и системы".

26 мая этого года Росавиация лишила лицензий еще две компании - "Оренбургские авиалинии" и "Донавиа". Позднее обе компании вошли в состав обновленной авиакомпании "Россия".

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