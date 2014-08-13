В Москве появятся более полутора тысяч антивандальных велопарковок

Фото: M24.ru

Более полутора тысяч антивандальных велопарковок появятся в Москве до конца этого года, сообщает в среду, 13 августа, пресс-служба департамента транспорта столицы.

В частности, велопарковки появятся у магазинов и торговых центров, учреждений культуры, у высших учебных заведений и госучреждений.

Новые парковки станут более устойчивыми к вандализму: опорные конструкции будут изготовлены из оцинкованной стали, которая противостоит коррозии и не требует ежегодного обновления, отметили в ведомстве.

Кроме того, на узких или "непопулярных" улицах будут устанавливаться парковки на 2 велосипеда. В свою очередь, в популярных у жителей города местах, возле учебных заведений, крупных магазинов и прочих мест притяжения количество мест для велосипедов будет варьироваться - от 4 и более.

Добавим, что в планах городских властей - организовать закрытые многоместные парковки для долгосрочного хранения велосипедов, которые будут размещены у ТПУ и на дворовых территориях.

Ранее M24.ru сообщало, что в пределах Садового кольца осенью появятся 615 новых велопарковок. Они будут крытого и модульного типа, рассчитаны на два, семь и восемь мест.

Установка модульных велопарковок начнется после сентября. Стоянки для велобайков появятся на Манежной площади, возле Пушкинского музея, Третьяковской галереи, магазина "Библио-Глобус", сада "Эрмитаж", у зданий Министерства юстиции и Мосгордумы.

На установку потратят более 13,5 миллиона рублей. В других округах поставят еще 670 велопарковок. Парковки будут представлять собой двухэтажные велобоксы, но где именно они будут размещены, пока неясно.