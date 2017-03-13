Одобрен проект планировки ТПУ "Калужская" на юго-западе Москвы

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Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла ТПУ "Калужская" на юго-западе столицы одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Транспортно-пересадочный узел "Калужская" займет более 17 гектаров.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, на территории построят три подземных пешеходных перехода площадью более тысячи квадратных метров. В составе ТПУ на 64 тысячах квадратных метров разместятся остановки, перехватывающие парковки и другие плоскостные объекты.

Проект строительства ТПУ будет вынесен на публичные слушания.