Одобрен проект планировки ТПУ "Калужская" на юго-западе Москвы

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Проект планировки территории транспортно-пересадочного узла ТПУ "Калужская" на юго-западе столицы одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Транспортно-пересадочный узел "Калужская" займет более 17 гектаров.
По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, на территории построят три подземных пешеходных перехода площадью более тысячи квадратных метров. В составе ТПУ на 64 тысячах квадратных метров разместятся остановки, перехватывающие парковки и другие плоскостные объекты.
Проект строительства ТПУ будет вынесен на публичные слушания.
Строительство таких узлов поможет уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ будут строиться возле станций метро и железной дороги.