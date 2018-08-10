Дорожные ограничения 11-12 августа. Что перекроют и как объехать

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В эти выходные облик столицы продолжают облагораживать: реконструируют улицу Василисы Кожиной, реставрируют здание на Неглинной и прокладывают новые инженерные сети. Обо всех ограничениях для автомобилистов на этих выходных, читайте в материале портала Москва 24.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа будет перекрыта одна полоса участка Минской улицы – в районе владения 4А в связи с реконструкцией улицы Василисы Кожиной.

Фото: transport.mos.ru

До 28-го полностью перекрыт участок Среднего Международного переулка – от пересечения с Международной улицей до дома № 17, корпус 1. Здесь продолжают строительство жилого комплекса. Объехать закрытый участок можно, воспользовавшись переулком возле соседнего бизнес-центра.

Фото: transport.mos.ru

В связи с реставрацией здания по Неглинной будут поэтапно заняты участки одной полосы на Петровском бульваре – в районе дома № 29/14.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи со строительством здания до 29 августа частично перекрыта одна полоса Пресненского Вала – в районе владения 21 (участок 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, до 14 августа перекрыт Коленчатый переулок – от дома № 16 до пересечения с улицей Мишина. Участок закрыли для автомобилей из-за строительства жилого дома. Объехать участок можно, воспользовавшись улицей Мишина или Петровско-Разумовским проездом.

Фото: transport.mos.ru

С 1 августа по 30 октября полностью перекрыт 22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра. Объехать закрытый участок можно по основной трассе.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью закрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

До 31 августа сложнее проехать по одной полосе на участке Дмитровского шоссе – от дома № 65 до дома № 71. Это связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства пешеходного моста от станции метро "Технопарк" также ограничат движение по проспекту Андропова – от дома № 8, строение 2 до дома № 10А, включая одну полосу дублера.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа ограничено движение по одной полосе Нахимовского проспекта – на участке от дома № 67 до дома 63. Это необходимо для реконструкции инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также до 25 августа прокладывают инженерные сети на Ходынской улице. В районе дома № 9, строение 2 по Пресненскому Валу перекрыта одна полоса движения (участок "1" на схеме).

Фото: transport.mos.ru

По 15 сентября происходит поэтапное перекрытие одной полосы движения по улице Асеева. От дома № 12-14 по улице Усиевича до дома № 6 по улице Асеева подключают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

На 5-й Магистральной улице в районе дома № 18 также перекрыли одну полосу, организовав приоритетное право проезда. Ограничение действует до 25 августа.

Фото: transport.mos.ru

По одной полосе в обоих направлениях будут перекрыты на дублере Рязанского проспекта – на участке от дома № 45, корпус 1 до дома № 47, корпус 1 по Рязанскому проспекту, а также одна полоса на Стахановской улице – от пересечения с дублером Рязанского проспекта до дома № 25, строение 4. Ограничение действует до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

С 11-го по 31 августа ограничено движение на одной полосе улицы Летчика Бабушкина – от дома № 9, корпус 1 до дома № 5.

Фото: transport.mos.ru

До 15 августа остаются перекрытыми две полосы Автозаводской улицы – в районе дома № 23, корпус 5.

Фото: transport.mos.ru

До 25-го будет организована одна полоса с приоритетным правом проезда на Проектируемом проезде № 5503 – в районе дома № 99А, строение 8 по Летной улице, а также на проезде Стратонавтов – от дома № 11, строение 2 до дома № 11, корпус 1. Количество полос будет сохранено за счет ликвидации парковки.

А с понедельника, 13 августа, будет частично ограничено движение на участке Барвихинской улицы – в районе дома № 12, корпус 2 по улице Толбухина. Работы продлятся до 25 числа.