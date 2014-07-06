Большинство маршрутов, измененных из-за "Бурана", восстановлены

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Большинство маршрутов общественного транспорта, измененных из-за перевозки шаттла "Буран"из парка Горького на ВДНХ, восстановлены, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, троллейбусы №№ 1, 2, 4, 12, 13, 15, 15н, 33, 37, 44, 48, 62 и трамваи №№7 и 19 следуют согласно расписанию. По данным ведомства, в ближайшие часы изменения будут полностью завершены.

Добавим, что по состоянию на 11 часов утра по маршрутам троллейбусов №№ 9 и 14 продолжают курсировать компенсационные автобусы.

Транспортировка макета орбитального корабля прошла с 4 по 6 июля по маршруту: Парк Горького – Ленинский проспект – Большая Якиманка – Большая Полянка – улица Серафимовича – Большой Каменный мост –Моховая –Охотный ряд – Театральный проезд – Лубянская площадь –Большая Лубянка – Сретенка – пересечение Садового кольца с проспектом Мира – Трифоновская улица – улица Советской Армии – пересечение ТТК с улицей Шереметьевская – Звездный бульвар – Останкинский проезд – ВДНХ.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

На ВДНХ "Буран" разместят на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.