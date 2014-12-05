В Новой Москве проложат 100 км трамвайных путей

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К 2035 году в Новой Москве проложат более 100 километров трамвайных путей, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. На сегодняшний день протяженность путей столичного трамвая составляет 180 километров.

По словам Жидкина, населенные пункты на расстоянии 5-10 километров от МКАД нужно связывать не только дорогами, но и трамвайными путями. Линии трамвая проложат при строительстве или реконструкции дорог в Троицком и Новомосковском административных округах, говорится на сайте Стройкомплекса.

Напомним, в Новой Москве запланировано продление двух действующих веток метро – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Так, в ближайшее время на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.

Развитие транспортной системы в Новой Москве

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Новая хордовая линия пройдет вдоль Калужского шоссе и соединит историческую часть столицы с Новой Москвой до поселка Коммунарка.

Кроме того, у всех железнодорожных платформ в Новой Москве появятся транспортно-пересадочные узлы.

Так, ТПУ откроют около станций "Саларьево", "Румянцево" и в поселке Коммунарка.

Кроме того, к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог.

Дорогу построят от города Московский до аэропорта Остафьево. Строительные работы начнутся уже в следующем году, а завершатся в 2017-м. Длина новой трассы составит 8,5 километров.

В 2018 году планируется достроить трассу МКАД - поселок Коммунарка - аэропорт Остафьево. Ее строительство начнется в конце второго квартала следующего года.

Предполагается построить 17 дорожных участков и объектов, включая мосты через реки Варварку, Десну, Плесенку, Цыганку, тоннель для левоповоротного съезда с внутренней стороны МКАД, две эстакады для левоповоротного съезда с Калужского шоссе в область и съезда на проектируемый проезд к автодороге Остафьево.

В конце сентября началась реконструкция автодороги от Южного Бутова до поселка Коммунарка. В результате ширина проезжей части увеличится с двух до четырех полос.