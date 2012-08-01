Правила размещения автозаправок в Москве будут скорректированы

ИТАР-ТАСС

В Москве доработают отраслевую схему размещения АЗС, в которой будут предусмотрены новые участки для собственников сносимых станций.

Соответствующее поручение дал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин на заседании штаба по решению оперативных вопросов, связанных с увеличением интенсивности строительства метрополитена. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

По словам заместителя мэра, сегодня в столице не хватает автозаправочных станций, в этой связи необходимо доработать отраслевую схему дополнительного размещения АЗС.

Хуснуллин также отметил, что в первую очередь следует уделить внимание тем участкам, на которых заправки подлежат сносу в связи со строительством объектов метрополитена. Собственникам таких земельных участков и автозаправочных станций должны быть предоставлены новые участки.

Доработать отраслевую схему размещения АЗС поручено Москомархитектуре и департаменту земельных ресурсов Москвы.