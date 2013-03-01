Универсальный проездной купили 3,3 млн пассажиров наземного транспорта

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице растет доля пассажиров, которые выбирают универсальные билеты для проезда на общественном транспорте. По словам заммэра, руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова, новые билеты уже доказали свою эффективность и даже увеличили пассажиропоток в наземном транспорте.

По статистике, доля пассажиров наземного транспорта, которые пользуются универсальными билетами, выросла до 16 процентов. А с момента внедрения нового тарифного меню (с 1 февраля) по новому билету было выполнено 3,3 миллиона поездок только на наземном транспорте, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По словам Максима Ликсутова, на 10 процентов снизились продажи билетов у водителей. Кроме того, на 11 процентов выросло число пассажиров монорельса – за месяц этим видом транспорта воспользовались 356 тысяч человек.

Согласно результатам проведенного опроса, более 70 процентов москвичей считают удобным использование единого билета на все виды общественного транспорта. Кроме того, 43 процента согласны, что с введением оплаты билетов банковскими картами, SMS и через интернет очереди значительно сократятся. Напомним, что такая возможность появится у москвичей со 2 апреля.