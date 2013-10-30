Трансляции на M24.ru: как будет отмечаться 20-летие Рунета

Фото: ИТАР-ТАСС

30 октября в РИА Новости состоится пресс-конференция, посвященная 10-й юбилейной "Премии Рунета 2013" и открытию выставки "Рунету – 20 лет!". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

На пресс-конференции расскажут о том, как будет отмечаться 20-летие Рунета, представят основные мероприятия, которые пройдут с октября 2013 по апрель 2014 года.

Также гости расскажут об особенностях Церемонии вручения Премии Рунета 2013, которая состоится 21 ноября, и о том, как 7 апреля планируется отмечать День рождения Рунета.

Начало трансляции в 13:00.