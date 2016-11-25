Форма поиска по сайту

25 ноября 2016, 16:59

Спорт

Сервис "Окно в город" начал трансляции со столичных катков

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сервис "Окно в город" начал трансляции со столичных катков, сообщает mos.ru. С его помощью можно узнать о работе и загруженности ледовых площадок.

Сейчас сервис работает на катках на ВДНХ, в Парке Горького, парке имени Артема Боровика, а также в Таганском, Бабушкинском и Гончаровском парках. Остальные ледовые площадки будут подключать к сервису по мере открытия.

Транслировать происходящее на катках планируется до 1 марта 2017 года, то есть до конца сезона.

Зимой в Москве будет открыто 1445 общедоступных ледовых катков, 264 лыжные трассы, 577 зимних игровых городков. Также будет организована работа 466 пунктов проката инвентаря при катках, лыжных трассах, горках.

Открытые катки с искусственным льдом обеспечены необходимой инфраструктурой: раздевалками, пунктами проката инвентаря и питания, медпунктами, освещением и охраной. Для ухода за ледовым покрытием имеются заливочные машины. Заливка и функционирование катков с натуральным льдом проводится по фактической погоде.

трансляции ледовые катки онлайн-услуги свежий воздух городское управление

Главное

