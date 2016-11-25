Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сервис "Окно в город" начал трансляции со столичных катков, сообщает mos.ru. С его помощью можно узнать о работе и загруженности ледовых площадок.

Сейчас сервис работает на катках на ВДНХ, в Парке Горького, парке имени Артема Боровика, а также в Таганском, Бабушкинском и Гончаровском парках. Остальные ледовые площадки будут подключать к сервису по мере открытия.

Транслировать происходящее на катках планируется до 1 марта 2017 года, то есть до конца сезона.