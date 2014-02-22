В столице расскажут о развитии математики с древности до наших дней

Фото: ИТАР-ТАСС

22 февраля в МЭСИ пройдет лекция "История математики". M24.ru проведет трансляцию мероприятия.

На мероприятии расскажут о развитии математики при решении актуальных прикладных задач, начиная с древности до наших дней. Лектор – кандидат физико-математических наук Елена Карулина.

Лекция пройдет в рамках проекта "Университетские субботы" для школьников, студентов и взрослых. В рамках проекта заявлено более 300 мероприятий, среди которых лекции, семинары и мастер-классы, экскурсии. Они проходят не только по субботам, но и в будние дни. Мероприятия проходят на базе столичных вузов и музеев.

Начало трансляции – в 13.00.