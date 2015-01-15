Лекция онлайн: дизайнер Лилия Фишер – о шляпах XXI века

Фото: liliafisher.ru
16 января в рамках выставки британского дизайнера Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке" состоится лекция дизайнера эксклюзивных головных уборов и аксессуаров Лилии Фишер. Тема - "Шляпа, которая изменит жизнь".
Слушатели узнают, как ярко выразить свою индивидуальность и с помощью подходящей шляпки создать полноценный образ.
Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, начало в 19.00.
- Когда: 16 января в 19.00
- Кто: Лилия Фишер
- Что: лекция о шляпах в XXI веке
- Кому смотреть: модницам