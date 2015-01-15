Лекция онлайн: дизайнер Лилия Фишер – о шляпах XXI века

Фото: liliafisher.ru

16 января в рамках выставки британского дизайнера Филипа Трейси "Шляпы в XXI веке" состоится лекция дизайнера эксклюзивных головных уборов и аксессуаров Лилии Фишер. Тема - "Шляпа, которая изменит жизнь".

Слушатели узнают, как ярко выразить свою индивидуальность и с помощью подходящей шляпки создать полноценный образ.

Прямую трансляцию смотрите на нашем сайте, начало в 19.00.

Лилия Фишер создала более десяти мини-коллекций за два года работы под собственным брендом. Ее шляпы покорили звезд шоу-бизнеса и модных редакторов.

создала более десяти мини-коллекций за два года работы под собственным брендом. Ее шляпы покорили звезд шоу-бизнеса и модных редакторов.