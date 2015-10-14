Телекомпании могут наделить функциями букмекеров

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Телекомпании, владеющие правами на показ спортивных соревнований, могут наделить функциями букмекеров. С такой инициативой выступило Министерство спорта, сообщает "Интерфакс". В случае, если предложение Минспорта будет одобрено телеканалы смогут принимать в интернете ставки на результаты соревнований.

По словам заместителя министра спорта Натальи Паршиковой, речь не идет о лишении прав букмекерских контор принимать ставки. Обсуждается лишь возможность расширения практики установления ставок при помощи интернета, которые смогут осуществлять телеканалы, имеющие права на освещение тех или иных соревнований.

Она также отметила, что если аппарат кабинета министров одобрит предложенную концепцию, министерству будет дано поручение о согласовании законопроекта, а сам документ будет размещен для общественного обсуждения.

Сейчас эта инициатива проходит стадию предварительного обсуждения и не является окончательной позицией ни Минспорта, ни правительства, отметила Паршикова. Итоговое решение зависит и от позиции Минфина, в компетенции которого также находится регулирование азартных игр.

Сейчас букмекеры и тотализаторы могут работать только после получения лицензии и вступления в саморегулируемую организацию. К ним предъявляются требования по минимальному размеру чистых активов (1 миллиард рублей), уставного капитала (100 миллионов рублей) и по получению банковской гарантии (минимальный размер – 500 миллионов рублей).

Напомним, в ноябре начнет работу новый телеканал "Матч ТВ", принадлежащий "Газпром-Медиа холдингу". Канал, созданный на базе "НТВ Плюс", будет вещать на частоте принадлежавшего ВГТРК канала "Россия 2".

В июле Владимир Путин подписал указ о включении "Матч ТВ" в состав первого мультиплекса цифрового ТВ вместо "России 2".