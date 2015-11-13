Сервис "Окно в город" начал вести трансляцию с катка в парке Горького

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Видеосервис "Окно в город" начал трансляцию с катка в парке Горького, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Позже к проекту присоединятся и другие площадки

В парке стоит несколько камер, так что оценить загруженность одного из самых популярных открытых катков столицы можно будет с разных ракурсов.

Позже через "Окно в город" можно будет увидеть и другие крупные катки – трансляции будут добавляться по мере их открытия.

В 2015 году москвичи посмотрели свыше 4 тысяч часов трансляций с камер городского видеонаблюдения с помощью сервиса "Окно в город", что равносильно 167 дням непрерывного показа видео.

Проект стартовал в декабре 2014 года. За это время сервисом воспользовалось более 130 тысяч человек. Картинка с камер доступна на персональных компьютерах и экранах мобильных устройств.

Благодаря сервису "Окно в город" можно в режиме онлайн через камеры городского видеонаблюдения следить за массовыми мероприятиями в Москве. Среди них праздничные гуляния, парады, ярмарки, спортивные события и городские фестивали.

Больше всего просмотров в сервисе было 9 мая. Тогда Парад победы и шествие "Бессмертный полк" посмотрели более 50 тысяч человек. В число самых востребованных трансляций также попали фестиваль "Круг Света" и спортивные праздники – Московский марафон и веломарафон по Садовому кольцу.

Картинка с мероприятий передается с нескольких камер. В среднем на каждом мероприятии один зритель пользуется пятью камерами в течение 5 минут.