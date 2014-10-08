Про фестивали: Владимир Черников расскажет о "Круге света"

Фото: m24.ru

С 10 по 14 октября в Москве пройдет фестиваль "Круг света". Пресс-конференция, посвященная празднику, состоится 8 октября, посмотреть ее прямую трансляцию можно будет на M24.ru.

В этом году темой фестиваля станет "КругоСветное путешествие". В ходе встречи с журналистами подробности красочного события расскажут:

Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников,

Председатель жюри международного конкурса "Арт Вижн 2014", который проводится в рамках "Круга света", Дмитрий Ликин,

Координатор "Круга света" Татьяна Лифантьева.

"Мосгорсправка": Фестиваль "Круг света"

Московский международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет в четвертый раз. Главными его площадками станут ВДНХ, Останкино, Кузнецкий мост, Digital October, Большой театр, "Царицыно", Манежная площадь.

В прошлом году, отметим, фестиваль посетили 3 миллиона человек.

Когда : 8 октября в 12.00

: 8 октября в 12.00 Кто : организаторы "Круга света"

: организаторы "Круга света" О чем: о фестивале "Круг света"

о фестивале "Круг света" Кому смотреть : любителям красочных фестивалей и интересных событий



Начало трансляции - в 12.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.