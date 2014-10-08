Форма поиска по сайту

Новости

08 октября 2014, 11:30

Про фестивали: Владимир Черников расскажет о "Круге света"

Фото: m24.ru

С 10 по 14 октября в Москве пройдет фестиваль "Круг света". Пресс-конференция, посвященная празднику, состоится 8 октября, посмотреть ее прямую трансляцию можно будет на M24.ru.

В этом году темой фестиваля станет "КругоСветное путешествие". В ходе встречи с журналистами подробности красочного события расскажут:

  • Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников,
  • Председатель жюри международного конкурса "Арт Вижн 2014", который проводится в рамках "Круга света", Дмитрий Ликин,
  • Координатор "Круга света" Татьяна Лифантьева.

"Мосгорсправка": Фестиваль "Круг света"

Московский международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет в четвертый раз. Главными его площадками станут ВДНХ, Останкино, Кузнецкий мост, Digital October, Большой театр, "Царицыно", Манежная площадь.

В прошлом году, отметим, фестиваль посетили 3 миллиона человек.

  • Когда: 8 октября в 12.00
  • Кто: организаторы "Круга света"
  • О чем: о фестивале "Круг света"
  • Кому смотреть: любителям красочных фестивалей и интересных событий

Начало трансляции - в 12.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.

