Про фестивали: Владимир Черников расскажет о "Круге света"

Фото: m24.ru
С 10 по 14 октября в Москве пройдет фестиваль "Круг света". Пресс-конференция, посвященная празднику, состоится 8 октября, посмотреть ее прямую трансляцию можно будет на M24.ru.
В этом году темой фестиваля станет "КругоСветное путешествие". В ходе встречи с журналистами подробности красочного события расскажут:
- Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Владимир Черников,
- Председатель жюри международного конкурса "Арт Вижн 2014", который проводится в рамках "Круга света", Дмитрий Ликин,
- Координатор "Круга света" Татьяна Лифантьева.
Московский международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет в четвертый раз. Главными его площадками станут ВДНХ, Останкино, Кузнецкий мост, Digital October, Большой театр, "Царицыно", Манежная площадь.
В прошлом году, отметим, фестиваль посетили 3 миллиона человек.
- Когда: 8 октября в 12.00
- Кто: организаторы "Круга света"
- О чем: о фестивале "Круг света"
- Кому смотреть: любителям красочных фестивалей и интересных событий
Начало трансляции - в 12.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.
