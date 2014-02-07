В Шереметьеве проведут прямую трансляцию открытия Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Пассажиры аэропорта Шереметьево смогут посмотреть прямую трансляцию открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи. Трансляция начнется 7 февраля в 20.14.

"Открытие Олимпийских игр можно будет увидеть на плазменных экранах в общедоступных и "стерильных" зонах терминалов, в бизнес- и VIP залах. Коммерческие партнеры аэропорта также будут транслировать главное спортивное событие года в кафе, ресторанах и магазинах", - сообщает пресс-служба аэропорта.

Международный авиаузел уже принял более 7 тысяч членов сборных, делегаций, журналистов, следующих через Москву в Сочи. Количество рейсов в столицу Олимпийских игр увеличено до 10.

Терминалы аэропорта оформлены в Олимпийской символике, специально для спортсменов и болельщиков, следующих в Сочи, размещена дополнительная навигация и информация с олимпийской символикой. Информирование пассажиров и гостей о регистрации на рейсы в Сочи ведется на трех языках: английском, французском и русском.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Более двух тысяч спортсменов поведут борьбу за победу в 15 видах программы.