Про архитектуру: с чего начинался парк Горького

Фото: m24.ru

Сегодня парк Горького - одно из популярных мест отдыха и семейных прогулок. Мало кто помнит, что в 1923 году на этом месте работала Всероссийская сельскохозяйственно-промышленная выставка. На территории было построено 225 зданий в самой разнообразной стилистике - от эклектики до конструктивизма. О том, что происходило здесь в 1920-30-е годы и как свалка превратилась сперва в ВСХВ, а затем в центральный парк культуры и отдыха, расскажет архитектор Борис Пастернак. Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.

Когда: 1 апреля в 19:00

1 апреля в 19:00 Кто: архитектор Борис Пастернак

архитектор Борис Пастернак О чем: о том, с чего начинался парк Горького

Кому смотреть: всем, интересующимся архитектурой и малоизвестными страницами советской истории



Трансляция завершена.