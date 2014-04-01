Про архитектуру: с чего начинался парк Горького

Фото: m24.ru
Сегодня парк Горького - одно из популярных мест отдыха и семейных прогулок. Мало кто помнит, что в 1923 году на этом месте работала Всероссийская сельскохозяйственно-промышленная выставка. На территории было построено 225 зданий в самой разнообразной стилистике - от эклектики до конструктивизма. О том, что происходило здесь в 1920-30-е годы и как свалка превратилась сперва в ВСХВ, а затем в центральный парк культуры и отдыха, расскажет архитектор Борис Пастернак. Онлайн-трансляцию лекции смотрите на M24.ru.
- Когда: 1 апреля в 19:00
- Кто: архитектор Борис Пастернак
- О чем: о том, с чего начинался парк Горького
