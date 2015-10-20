Трамваи на Госпитальном Валу останавливали из-за подозрительного предмета

Фото: m24.ru

Движение трамваев на Госпитальном Валу задержали из-за обнаружения бесхозного предмета, сообщает информационный центр департамента транспорта.

Как говорится в сообщении, посторонний предмет проверен, он не несет никакой опасности. Движение трамваев № 32, 43, 46 восстановлено.

Подобный инцидент произошел 15 октября. Подозрительный предмет обнаружили на станции метро "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии. Однако проверки показали, что сумка не представляет угрозы.

Бесхозную сумку нашли на платформе станции. Место вокруг нее отцепили сотрудники полиции. На движении поездов данный инцидент никак не сказался.

В октябре схожие случаи произошли на станциях метро "Чистые пруды" и "Киевская". В обоих случаях кинологи следов взрывчатых веществ не обнаружили. На движении поездов это также никак не отразилось.