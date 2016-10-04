Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября 2016, 14:14

Транспорт

Москвичи определят скорость движения транспорта в центре города

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Москвичи проголосуют за снижение скорости в центре города до 50 километров в час, передает корреспондент m24.ru. Голосование пройдет на портале "Активный гражданин".

Год назад департамент транспорта предложил "активным гражданам" проголосовать за снижение разрешенной скорости транспорта в центре города с 60 до 40 километров в час. Тогда участники опроса выступили против.

"Предложим людям еще раз проголосовать. Мы рассчитываем, что будет положительный ответ, и сокращение скорости движения на определенных участках в центре города будет введено", – отметила замглавы департамента Алина Бисембаева.

По словам Бисембаевой, для обсуждения этого вопроса на прошлой неделе был собран международный экспертный совет. Эксперты из разных стран заявили, что ограничение на скорость должно составлять не 60, а 50 километров в час.

Сюжет: Референдумы "Активный гражданин"
трафик голосования скорость движения снижение скорости

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика