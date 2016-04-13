Рядом со стадионом "Спартака" построят крупный паркинг

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Рядом со стадионом футбольного клуба "Спартак" на Волоколамском шоссе построят крупный паркинг. В оформлении будут использованы цвета клуба.

"Фасады шестиэтажного паркинга выполнены по проекту бюро "ТПО Резерв" и отличаются геометрическим рисунком кассет из перфорированного металла в фирменных цветах футбольного клуба "Спартак", – цитирует "Интерфакс" главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он также отметил, что паркинг с двумя двупутными рампами входит в состав строящегося многофункционального комплекса спортивной направленности. Помимо гаража, на первом этаже будут расположены автомойка, административные помещения, комнаты для персонала и пожарный пост. По словам Кузнецова, общая площадь паркинга составит 58,7 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что рядом со станцией метро "Спартак" появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ). ТПУ предназначен для пересадки пассажиров со станции метро "Спартак" на наземный транспорт. В одноэтажном здании разместятся кассовый зал, служебные, медицинские и санитарно-бытовые помещения, комнаты службы безопасности и охраны.