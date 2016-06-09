Рядом с ТПУ "Саларьево" построят крупный жилой комплекс

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Около транспортно-пересадочного узла "Саларьево" построят крупный жилой комплекс. Заявку на это одобрила Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы, заседание которой провел Сергей Собянин.

По плану, комплекс будет площадью 432 тысячи квадратных метров, для него будет создана вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, объекты торговли и бытового обслуживания.

"Саларьево" – конечная станция Сокольнической линии метро. Она расположена за МКАД между Киевским шоссе и деревней Саларьево. Возле станции планируется построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который будет включать в себя парковку для автомобилей и наземного общественного транспорта. Это позволит пассажирам совершать пересадку на метро.

В районе ТПУ планируется сформировать крупный городской район. Всего там хотят построить 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости и 63 километра местных и магистральных дорог. Также там уберут полигон бытовых отходов площадью 59 гектаров, на его месте появится парк.

Сейчас в зоне Саларьево есть 14 автобусных маршрутов. С открытием метро 11 из них скорректировали, чтобы организовать заезд к метро. Пропускная способность "Саларьево" – 120 тысяч человек в сутки. Поездка до центрального "Охотного ряда" занимает полчаса.