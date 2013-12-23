Неоновая ярмарка Troyka Fair открылась в Столешниковом переулке

"Афиша": В Москве открылась самая электрическая ярмарка Troyka Fair

Неоновую ярмарку открыла творческая лаборатория Troyka в Столешниковом переулке. Дизайнеры и художники представили здесь свое видение современной столицы, сочетающей в себе роскошь и высокие технологии.

Ярмарка Troyka Fair отличается от всех остальных рождественских базаров Москвы как устройством, так и ассортиментом. На прилавках можно обнаружить кожаные елочные игрушки и старинные фотографии.

Также на ярмарке будут продавать керамику ручной работы, пасту на основе меда и орехов, деревянные игрушки, зеркальные украшения, вязанные вещи, подарочные альбомы для рисования, вещи из Индии и Тибета, сообщили организаторы.

Фото: troykafair.ru

А еще посетителей ярмарки порадуют интерактивными шоу. Одно из самых оригинальных - выступление кислотных снеговиков.

В Столешниковом переулке установят множество инсталляций, реагирующих на малейшее движение. Так, при помощи специальных датчиков можно создать орнамент для оригинальной открытки.

Ярмарка работает с 8 утра до 11 вечера. Большинство шоу планируют начинать в 16.00.