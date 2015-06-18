Открылась русскоязычная версия китайского интернет-магазина JD.com

Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

Китайский интернет-ритейлер JD.com запустил сегодня русскоязычную версию своего сайта. По словам руководства компании – это лишь первый шаг в международной экспансии. В перспективе китайцы готовы наладить продажу российских товаров в КНР.

"Сейчас мы ставим на то, чтобы предоставлять российским потребителям лучшие китайские товары. А потом мы хотим представить российские товары на китайском рынке и на других рынках, которые мы будем постепенно завоевывать", – цитирует ТАСС президента международного бизнеса компании Виктора Сюя.

О каких именно категориях товаров идет речь, пока не известно.

Ранее о подобных планах заявлял другой китайский интернет-ритейлер AliExpress, недавно открывший представительство в России. Компания планирует продавать в Китае российские продукты питания.

Отметим, в марте было опубликовано исследование, согласно которому, жители столицы предпочитают покупать товары в отечественных интернет-магазинах. В среднем москвич тратил в отечественных интернет-магазинах 7947 рублей, а на зарубежных онлайн-площадках сумма их заказов была примерно на две тысячи меньше – 6084 рубля.

При этом, жители столицы более нетерпеливы в том, что касается времени доставки заказа. 80 процентов москвичей считает, что оно должно быть не больше 2–3 дней.