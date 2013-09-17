21 сентября в ЦАО откроется ярмарка товаров из Армении

Фото: ИТАР-ТАСС

21 сентября в Центральном административном округе Москвы откроется ярмарка товаров из Армении "Золотой гранат". Мероприятие проводится в столице уже в девятый раз.

Свою продукцию представят более 50 фирм и предпринимателей, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

Посетители ярмарки смогут не только приобрести товары, но и посмотреть на национальный армянский фестиваль. В его рамках пройдут мастер-классы танцев и игры на армянских национальных музыкальных инструментах, а также выступят музыкальные коллективы. Все желающие смогут попробовать блюда армянской кухни.

Мероприятие пройдет 21 и 22 сентября на Площади Революции. Открытие запланировано на 12.00 в субботу. Место проведения ярмарки будет охраняться, а движение и парковку автомобилей по улицам, примыкающим к Площади Революции, упорядочат.