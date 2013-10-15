Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 14:14

Экономика

Рынок "ЭкоФерма" откроется в Вешняках 16 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

В среду, 16 октября, в столице откроется сельскохозяйственный рынок "ЭкоФерма", где будет оборудовано 168 торговых мест. Продукция, которая поступит на прилавки нового базара в Вешняках, на настоящий момент проходит ветеринарно-санитарную экспертизу.

На рынке будут продавать продукцию отечественного производства, соответствующую европейским стандартам качества. Как сообщает пресс-служба московского Правительства, на территории "ЭкоФермы" будет вестись строгий контроль соблюдения закона "О защите прав потребителей", а также за доступностью товаров для москвичей.

В ближайшие три недели после открытия рынок, который, как сообщалось ранее, должен стать альтернативой закрытому Выхинскому рынку, будет работать с пятницы по воскресенье.

