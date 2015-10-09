Москвичи съедают 12 тонн продуктов в год – Немерюк

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Москва является лидером в стране по количеству потребляемого продовольствия. За год москвичи съедают более 12 миллионов тонн продуктов. Такую цифру озвучил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, принявший участие в церемонии награждения лучших московских трудовых коллективов, приуроченной к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Я хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России. Москва является одним из лидеров по производству сельхозпродукции, несмотря на то, что мы выращиваем немного продукции, наши предприятия пищевой промышленности, куда входят мукомольные, хлебопекарные, мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие производства, осуществляют производство своей продукции не только для московского региона, но и поставляют ее во все регионы страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. При этом сама столица является лидером по количеству потребляемых продуктов питания – более 12 миллионов тонн в год", – цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Глава департамента торговли также отметил, что в Подмосковье большинство предприятий уже собрали урожай, показав достаточно хороший результат.

На торжественной церемонии награждения, которая прошла в мэрии Москвы, Немерюк вручил благодарственные письма более 40 работникам, а также шести коллективам предприятий пищевой перерабатывающей промышленности города. Пятеро работников сельскохозяйственной отрасли получили почетное звание работника перерабатывающей промышленности.

​По данным департамента торговли и услуг, в текущем году на субсидирование столичных сельхозтоваропроизводителей было выделено 119,6 миллионов рублей. ​По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла на 2,1 миллион рублей.

Ранее сообщалось о снижении стоимости минимального набора продуктов питания в Москве. В конце сентября она составила 4195 рублей. Таким образом набор подешевел на 1,7 процента по сравнению с прошлым месяцем.

В среднем по России стоимость такого набора в конце сентября составила 3517 рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,9 процента. В Санкт-Петербурге этот показатель равен 4246 рублей (снизился на 1,8 процента)

Кроме того, с начала летнего сезона на 10–15 процентов снизились цены на "борщевой набор", который состоит из пяти видов овощей: картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты.