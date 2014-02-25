Российских олимпийцев будут чествовать 1 марта в ТРЦ "Атриум"

Фото: ИТАР-ТАСС

1 марта в торгово-развлекательном центре "Атриум" будут чествовать российских олимпийцев. В мероприятии примут участие олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, двукратный триумфатор Игр в Сочи в бобслее Александр Зубков, олимпийский чемпион в биатлоне Дмитрий Малышко и другие спортсмены.

Кроме того, мероприятие посетят глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, шестикратная олимпийская чемпионка в беге на коньках Лидия Скобликова и другие почетные гости. Откроет церемонию чествования выступление Юли Волковой (группа TATU).

Гостей мероприятия ждут подарки, конкурсы, скидки, фотосессии со спортсменами и другие развлечения в нескольких зонах анимации.

В 13.00 начнет работу мобильная фотостудия и зона фанатского аквагрима. Открытие церемонии чествования олимпийских чемпионов запланировано на 16.00.