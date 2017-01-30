Форма поиска по сайту

Новости

30 января 2017, 08:56

Экономика

Младенец погиб в торговом центре на юго-западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Младенец умер во время прогулки с бабушкой по торговому центру, сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета России.

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 29 января. Женщина гуляла с малышом в торговом комплексе на улице Поляны. Бабушка обратила внимание на то, что ребенок в коляске не подает признаков жизни. Она сразу же вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось.

По предварительным данным, младенец задохнулся из-за рвоты, закрывшей дыхательные пути.

торговый центр чп

Главное

