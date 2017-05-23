Хлопок раздался в торговом центре в Манчестере

Фото: ТАСС/Michael Erichsen/Zuma
Похожий на взрыв хлопок раздался в торговом центре Arndale в Манчестере. Ранее оттуда эвакуировали людей, сообщает Reuters.
Комплекс расположен в центре города. Очевидец рассказал, что "десятки людей" бегут из здания.
По данным Sky News, полиция задержала в торговом центре мужчину.
Зона вокруг места происшествия оцеплена.
Полиция Манчестера работает в усиленном режиме после теракта, произошедшего 22 мая на стадионе "Манчестер-арена".
Теракт унес жизни 22 человек. Среди жертв есть дети. Еще 59 были госпитализированы.
Шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести.
По версии полиции, атаку на стадионе в день концерта певицы Арианы Гранде совершил террорист-смертник.
Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".